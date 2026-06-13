Қызанақ импортына шектеу қойылуы мүмкін

Ауыл шаруашылығы министрлігі жаңа піскен немесе салқындатылған қызанақтарды Қазақстан аумағына үшінші елдерден барлық көлік түрімен әкелуге тыйым салу ұсынды.

Бүгiн 2026, 21:57
АВТОР
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unsplash.com Бүгiн 2026, 21:57
Бүгiн 2026, 21:57
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Фото: unsplash.com

Ауыл шаруашылығы министрлігі әзірлеген бұйрық жобасына сәйкес, 2026 жылғы 1 шілдеге дейін жаңа піскен немесе салқындатылған қызанақтарды (Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызмет тауар номенклатурасы бойынша 0702 коды) Қазақстан аумағына үшінші елдерден барлық көлік түрімен әкелуге тыйым салу ұсынылып отыр.

Сонымен қатар, шектеу Eurasian Economic Union-ға мүше мемлекеттерден жеткізілетін қызанақтарға қолданылмайды. Сондай-ақ қызанақтардың Қазақстан аумағы арқылы халықаралық транзитіне рұқсат беріледі.

Құжатты әзірлеушілердің айтуынша, бұл жоба отандық өндірушілерді қолдауға және олардың өнімдерін тұрақты өткізуге жағдай жасауға бағытталған.

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