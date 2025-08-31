Қытайлық БАҚ Тоқаев пен Си Цзиньпиннің кездесуі туралы: сенім, символизм мен жаңа келісімдер

30 тамызда Қазақстан Президенті Қытайдың Тяньцзинь қаласына барғаны белгілі. Шанхай ынтымақтастық ұйымының самммиті мен "ШОС плюс" отырысының алдында ҚХР Төрағасы Си Цзиньпиннің Қазақстан көшбасшысымен кездескені туралы қытайлық БАҚ-тар жарыса жазып жатыр. Қытай бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан басшысының бұл сапарына кең көлемде назар аударып, әр жолы келіссөздердің Бейжіңнің мүдделері мен басымдықтарын айқын көрсететін қырларына ерекше тоқталды.
Xinhua: Қытай тарапы үшін бұл символдық мәнге ие
Қытайдың ресми Xinhua агенттігі кездесу барысын тарихи тұрғыдан сипаттады.
Журналистер атап өткендей, Қасым-Жомарт Тоқаевтың сапары Екінші дүниежүзілік соғыстағы Жеңістің 80 жылдығына арналған іс-шаралармен тұспа-тұс келді. Қытай тарапы үшін бұл символдық мәнге ие: Қазақстанның осындай маңызды шараларға қатысуы екі елдің жақындығын және өзара сенімге негізделген қатынастарын айқын көрсетеді.
Әлемде қандай өзгерістер орын алса да, Қытай мен Қазақстан көршілестік пен достық саясатын ұстанып, әділ халықаралық тәртіп орнатуға күш салуы тиіс", - деп атап өтті Си Цзиньпин.
CGTN: Астана мен Бейжің бір-бірін батыл қолдауға тиіс
Ал CGTN телеарнасы өз басымдықтарын басқаша қойды. Мұнда басты назар келіссөздердің нақты нәтижелеріне бағытталды. Көрермендерге екі елдің энергетикадан бастап технология, білім, спорт және жабайы табиғатты қорғауға дейінгі салаларды қамтитын 20-дан астам келісімге қол қойғаны еске салынды. Сондай-ақ телеарна Тоқаевтың мына сөзіне назар аударды:
Қазақстан мен Қытай қарым-қатынастары тарихтағы ең жоғары деңгейіне жетті» деген сөзін келтірді. Ол өткен жылғы екіжақты сауданың рекордтық көрсеткіштерге қол жеткізгенін атап өтті. Өз кезегінде Си Цзиньпин: «Астана мен Бейжің бір-бірін батыл қолдап, ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеруі тиіс, - деді Қазақстан көшбасшысы.
Үкіметтік gov.cn порталы: Дипломатиялық басымдық
Үкіметтік gov.cn порталы жағдайды анағұрлым ұстамды түрде көрсетті. Мұнда қол қойылған құжаттардың егжей-тегжейіне тоқталмай, дипломатиялық тұжырымдарға басымдық берілді.
Халықаралық жағдайдағы өзгерістерге қарамастан, Қытай мен Қазақстан әрқашан жақсы көрші әрі сенімді серіктес болып қала беруі керек, - деген Си Цзиньпиннің сөзі келтірілді.
Қытай СІМ: Қытай мен Қазақстан бір-біріне сенетін әрі арқа сүйейтін көршілер
Ал Қытайдың Сыртқы істер министрлігі өз мәлімдемесінде серіктестіктің стратегиялық сипатына екпін қойды. Ведомство Қытай мен Қазақстанды «бір-біріне сенетін әрі арқа сүйейтін көршілер» деп сипаттады. Сондай-ақ энергетика саласындағы ынтымақтастықтың, көлік дәліздерін дамытудың және мәдени алмасулардың маңыздылығына назар аударылды. Бұл, әсіресе, алдағы екі ел арасындағы Мәдени алмасу жылы аясында ерекше мәнге ие.
Жалпы, Қытайдың жетекші ақпарат құралдары бір пікірде: Тоқаев пен Си Цзиньпиннің Тяньцзиньдегі кездесуі стратегиялық серіктестікті нығайтудың маңызды қадамы болды. Дегенмен, әрбір дереккөз өз қырынан қарастырды: Xinhua – тарихи сабақтастықты, CGTN – практикалық нәтижелерді, ал gov.cn мен ҚХР СІМ – ресми дипломатиялық тіл мен стратегиялық ынтымақтастықты алға тартты.