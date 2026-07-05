Қытайда су тасқынынан екі адам қаза тапты

Табиғи апаттан кейін құтқару жұмыстары жалғасып жатыр, билік тұрғындарды сақ болуға шақырды.

Бүгiн 2026, 09:20
АВТОР
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istockphoto.com Бүгiн 2026, 09:20
Бүгiн 2026, 09:20
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Фото: istockphoto.com

Қытайдың солтүстігінде толассыз жауған жаңбырдан кейін болған су тасқыны салдарынан екі адам қаза тапты.

Xinhua агенттігінің хабарлауынша, табиғи апаттан адам шығыны Ішкі Моңғолия автономиялық ауданындағы ауылдық жерлерде тіркелген. Қазір Қытайдың тиісті мемлекеттік органдары зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсетіп жатыр.

Мәліметке сәйкес, Қытайда жаз мезгілінде нөсер жауын жиі жауып, елдің бірқатар өңіріне, соның ішінде Бейжіңге де елеулі залал келтіреді. Мұндай табиғи құбылыстар су тасқынына, инфрақұрылымның бүлінуіне және адам шығынына себеп болып келеді.

Еске салайық, бұған дейін толассыз жауған жаңбыр Ыстанбұлда да су басуға және көлік қозғалысының бұзылуына әкелген болатын.

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