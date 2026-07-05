Қытайда су тасқынынан екі адам қаза тапты
Табиғи апаттан кейін құтқару жұмыстары жалғасып жатыр, билік тұрғындарды сақ болуға шақырды.
Бүгiн 2026, 09:20
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