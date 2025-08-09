Қытайда маса арқылы жұғатын қауіпті індет өршіді

Қытай билігі Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) ескерткен чикунгунья вирусының бұрын-соңды болмаған өршуімен бетпе-бет келді. Ауру алғаш рет елдің материктік бөлігінде тіркеліп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
7 тамыздағы дерек бойынша, індетке 7 мыңнан астам адам шалдыққан. Аурудың өршуі – өнеркәсіптік қала Фошанда анықталды. Оксфорд университетінің мамандарының мәліметінше, бұл – Қытайда тіркелген чикунгунья вирусының ең ауқымды таралуы.
Инфекция жұқтырған масалардың шағуы арқылы тарайтын бұл ауру дене қызуын көтеріп, буындарға қатты ауырсыну тудырады. Кейбір науқастарда ол ұзақ мерзімді мүгедектікке әкелуі мүмкін. Мамандардың айтуынша, Қытай халқының бұл вирусқа қарсы қалыптасқан иммунитеті жоқ, бұл жағдайды одан әрі күрделендіреді.
Індетпен күресу үшін билік жерден және дрондар арқылы инсектицидтер шашып, тұрып қалған суларды сорғызып, терезелерге масаға қарсы тор орнатуда. Сондай-ақ санитарлық талаптарды орындамағандарға 10 мың юаньға дейін (шамамен 1,4 мың доллар) айыппұл салынып, кей жағдайда электр энергиясын өшіру қаупі бар.
Ауырғандар кемінде бір апта бойы стационарда оқшауланады. Індет өршіген алғашқы күндерде екі апталық үй карантині енгізілген еді, алайда вирус адамнан адамға жұқпайтын болғандықтан, бұл шектеу кейін алынып тасталды.
Таралуын тоқтату үшін ерекше тәсілдер де қолданылуда: су қоймаларына маса дернәсілдерін жейтін балықтар жіберіліп, тіпті маса-хижинктер арқылы вирус тасымалдаушы түрлердің популяциясын бақылау шаралары жүргізілуде.
Бұған дейін ДДСҰ эпидемия қаупі туралы ескерткен болатын. Індет алғаш Үнді мұхиты аралдарында басталып, кейін Еуропа, Африка және Азияға тараған.