Қытайда магнитудасы 4,4 болатын жер сілкінісі болды
Жер сілкінісінің эпицентрі 24 шақырым тереңдікте орналасқан.
19 Қыркүйек 2026, 23:57
БӨЛІСУ
19 Қыркүйек 2026, 23:5719 Қыркүйек 2026, 23:57
115Фото: pixabay
Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институтының Қазақстандық деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, жер сілкінісі 2026 жылғы 19 қыркүйекте Астана уақытымен сағат 20:54-те (Гринвич уақытымен 15:54) Қытай аумағында тіркелді.
Жер сілкінісінің эпицентрі 41,18 градус солтүстік ендікте, 82,95 градус шығыс бойлықта орналасқан.
Жер сілкінісінің магнитудасы – 4,4. Энергетикалық класы – 10,8. Жер сілкінісі 24 шақырым тереңдікте болған.
Ең оқылған:
- Жазғы Азия ойындары: Қазақстан гандболшылары алғашқы матчын өткізді
- Алматыда самокат мінген адамның өмірін қиған алғашқы жол апаты тіркелді
- Астанада қыздың саусағы балмұздақ аппаратына қысылып қалды
- Павлодар маңында төрт автокөлік соқтығысты: Бір адам қаза тауып, жетеуі жарақаттанды
- Астана ғимаратына «бомба қойылды» деп хабарлаған жасөспірім Украинада ұсталды