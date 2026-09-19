Қытайда магнитудасы 4,4 болатын жер сілкінісі болды

Жер сілкінісінің эпицентрі 24 шақырым тереңдікте орналасқан.

19 Қыркүйек 2026, 23:57
АВТОР
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pixabay 19 Қыркүйек 2026, 23:57
19 Қыркүйек 2026, 23:57
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Фото: pixabay
Сейсмологтар бүгін Қытай аумағында жер асты дүмпулерін тіркеді. Бұл туралы Қазақстанның Ұлттық деректер орталығы хабарлады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институтының Қазақстандық деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, жер сілкінісі 2026 жылғы 19 қыркүйекте Астана уақытымен сағат 20:54-те (Гринвич уақытымен 15:54) Қытай аумағында тіркелді.

Жер сілкінісінің эпицентрі 41,18 градус солтүстік ендікте, 82,95 градус шығыс бойлықта орналасқан.

Жер сілкінісінің магнитудасы – 4,4. Энергетикалық класы – 10,8. Жер сілкінісі 24 шақырым тереңдікте болған.

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