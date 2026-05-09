Қытай жекелеген өңірлерде 6G технологиясын сынақтан өткізуді бастайды

IMT-2030 бағдарламасын ілгерілету тобына берілген рұқсат жекелеген аймақтарда 6G технологияларын сынақтан өткізуге мүмкіндік береді.

Қытай 6G мобильді байланыс технологияларын дамыту мақсатында 6 ГГц жиілік диапазонында сынақ спектрін бекітті, деп хабарлайды BAQ.KZ Синьхуаға сілтеме жасап.

Бұл қадам Халықаралық электр байланысы одағы белгілеген 6G жүйесінің негізгі көрсеткіштері мен типтік қолдану сценарийлері негізінде техникалық зерттеулерді, тестілеуді және валидация жұмыстарын дамытуға бағытталған.

ҚХР Өнеркәсіп және ақпараттандыру министрлігінің мәліметінше, спектрді бекіту Қытайдың 6G технологиясы бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарын, стандарттар әзірлеу мен өндірістік енгізу үдерістерін жеделдетуге ықпал етеді.

Сондай-ақ бұл шешім Қытайдағы 6G саласының сапалы дамуына серпін береді деп күтілуде.

