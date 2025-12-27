Қытай Тайваньға қару-жарақ жеткізгені үшін АҚШ-қа санкциялар енгізді

Қытай Тайваньға қару-жарақ сатуға байланысты АҚШ-тың 10 жеке тұлғасы мен 20 қорғаныс компаниясына санкциялар енгізді. Бейжіңдегі Сыртқы істер министрлігі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Санкциялар АҚШ компанияларының Қытайдағы активтерін қатырып, жергілікті ұйымдар мен жеке тұлғаларға олармен іскерлік байланыс жасауға тыйым салады. Сонымен қатар, тізімге кірген адамдарға Қытайға кіруге тыйым салынған.
Санкцияланғандар арасында Northrop Grumman әскери-өнеркәсіптік корпорациясы және Boeing компаниясының Сент-Луистегі филиалы бар. Бұл шешім АҚШ әкімшілігінің желтоқсан айында Тайваньға 11,1 миллиард долларлық қару-жарақ пакетін сатуды мақұлдауының салдары. Пакетке HIMARS реактивті жүйелері, Javelin танкке қарсы зымырандары, Altius дрондары және гаубицаларға арналған бөлшектер кірді.
Қытай Тайваньды өзінің бүлікшіл провинциясы ретінде қарастырады және арадағы ресми байланыстарды үзілді-кесілді қабылдамайды.