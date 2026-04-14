Қытай Таяу Шығыста бейбіт келіссөздерді ілгерілетуге шақырды

Парсы шығанағы аймағындағы жағдай маңызды бетбұрыс кезеңінде тұр.

Қытай Халық Республикасының Сыртқы істер министрі Ван И халықаралық қауымдастықты Таяу Шығыста бейбіт келіссөздерді қолдауға және диалогты бұзуға бағытталған әрекеттерге қарсы тұруға шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Министрдің айтуынша, қазіргі бітімгершілік үдеріс өте нәзік, ал Парсы шығанағы аймағындағы жағдай маңызды бетбұрыс кезеңінде тұр.

Ван И бұл туралы Пәкістан Премьер-Министрінің орынбасары және СІМ басшысы Исхак Дармен телефон арқылы сөйлесу барысында мәлімдеген. Ол халықаралық қоғамдастықтың шиеленісті ушықтырмай, керісінше келіссөздер арқылы шешім табуға күш салуы қажет екенін атап өтті.

