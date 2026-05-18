Қытай Қазақстан елшісін жоғары наградамен марапаттады

Марапат Қытайдың халықаралық ынтымақтастықты дамытуға үлес қосқан дипломаттарға табысталды

Бүгiн 2026, 16:55
gov.kz
Бүгiн 2026, 16:55
Фото: gov.kz

Қазақстанның Қытайдағы елшісі Шахрат Нұрышев Қытай үкіметінің «Көрнекті дипломат елші» медалімен марапатталды.

Жэньминь жибао газетінің хабарлауынша, бүгін Бейжіңде алғашқы «Көрнекті дипломат елші» медалін табыстау рәсімі өткен.

Фото: kaz.people.cn

Бұл құрметке Қазақстанның Қытайдағы елшісі Шахрат Нұрышев және тағы 6 адам ие болды.

Бұл марапат дипломаттарға Қытай мен шет елдері арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін берілді.

