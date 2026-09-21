Қытай ғарышқа тоғыз спутник ұшырды
Спутниктер ғарыштық ортаны бақылау, табиғи апаттардың алдын алу және олардың салдарын азайту, сондай-ақ ғылыми тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылады.
21 Қыркүйек 2026, 01:29
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21 Қыркүйек 2026, 01:2921 Қыркүйек 2026, 01:29
125Фото: Синьхуа агенттігі
Қытай «Лицзянь-1 Y18» зымыран тасығышының көмегімен ғарышқа тоғыз спутник ұшырды, деп хабарлайды Синьхуа агенттігі.
Зымыран 20 қыркүйекте Бейжің уақытымен сағат 12:03-те Қытайдың солтүстік-батысындағы «Дунфэн» коммерциялық ғарыш айлағынан ұшырылды. Тоғыз спутник белгіленген орбиталарына сәтті шығарылды.
Спутниктер ғарыштық ортаны бақылау, табиғи апаттардың алдын алу және олардың салдарын азайту, сондай-ақ ғылыми тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылады.
Бұл CAS Space компаниясы әзірлеген «Лицзянь» сериялы зымырандардың 17-ші ұшу миссиясы болды. Осы уақытқа дейін аталған зымырандар бір ғарыш кемесі мен 121 спутникті орбитаға шығарған. Ғарышқа жеткізілген пайдалы жүктің жалпы салмағы 21 тоннадан асады.
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