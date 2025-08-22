Қыркүйектен бастап зейнетақыға қатысты өзгеріс болады

Қазақстан Үкіметі зейнетақы төлемдері мен Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына (БЖЗҚ) жарна ұстау ережелеріне өзгерістер енгізді. Жаңа қаулы 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап күшіне енеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Енді зейнетақы төлемдері азаматтардың өтінішінсіз, автоматты түрде тағайындалып, қайта есептеледі. Бұл процеске "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы қатысады – БЖЗҚ жыл сайын 1 наурызға дейін деректерді осы мекемемен салыстырып отырады.
Зейнеткерлік жасқа жеткен азаматтарға төлемдер банктік шоттарына автоматты түрде аударылады. Төлем алуға келісім цифрлық форматта расталады.
БЖЗҚ зейнетақы төлемдерінің мөлшерін жыл сайын өз бетінше қайта есептейді. Төлемдер электронды өтінім берген күннен бастап немесе автоматты түрде — зейнеткерлік жасқа жеткенге дейін не жинақтар таусылғанға дейін тағайындалады.
Егер азамат Қазақстан азаматтығынан шықса, тұрақты тұру үшін шетелге көшсе немесе құжаттары жарамсыз деп танылса, төлемдер тоқтатылады.
Қайтыс болған адамның туыстарына 94 айлық есептік көрсеткіштен (АЕК) аспайтын, бірақ зейнетақы жинағынан жоғары емес мөлшерде жерлеуге арналған біржолғы төлем беріледі. Егер есепшоттағы қалдық ең төменгі зейнетақыдан аз болса, ол толықтай отбасы мүшелеріне аударылады.
Қаулыда міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) және жұмыс берушілердің жарналарына қатысты өзгерістер де қамтылған. Енді бұл жарналар Салық кодексімен белгіленген кейбір төлемдер мен кірістерден, соның ішінде мүмкіндігі шектеулі жандардың кейбір кірістерінен ұсталмайды.
Қаулының кейбір нормалары 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап пайда болған құқықтық қатынастарға да қолданылады.