Қырғызстанда Еуразия ұлттық университетінің филиалы ашылды

Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бішкек қаласындағы Ош мемлекеттік университетінің базасында Еуразия ұлттық университеті филиалының салтанатты ашылу рәсімі өтті.
Іс-шара Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қырғыз Республикасына ресми сапары аясында ұйымдастырылды.
Салтанатты шараға Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек, Қырғыз Республикасының Ғылым, жоғары білім және инновациялар министрі Бактияр Орозов, Еуразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Сыдықов, Ош мемлекеттік университетінің ректоры Құдайберді Қожобеков, сондай-ақ екі елдің жоғары білім беру жүйесінің өкілдері қатысты.
Былтыр Қырғызстан Президентінің Қазақстанға сапары аясында екі елдің жастарын жақындастыра түсетін бірқатар уағдаластыққа қол жеткізген едік. Соның нәтижесінде Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Ош қаласындағы филиалы ашылуда. Бұдан бөлек Қазақстан Үкіметі қырғыз студенттеріне 50 грант бөліп отыр. Келесі жылдан бастап грант санын 60-қа дейін көбейтеміз деп шештік, – деп атап өтті Мемлекет басшысы сапарының қорытындысы бойынша өткен баспасөз брифингінде.
ЕҰУ-дың Ош мемлекеттік университетіндегі филиалы экология, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және қызмет көрсету саласы бойынша мамандарды дайындайтын болады.
Сондай-ақ, филиал базасында екі елдің студенттері орыс тілі мен әдебиеті, аударма ісі, шет тілі, журналистика, физика мамандықтары бойынша білім алып, оқуын аяқтаған соң екі университеттің қос дипломын алады.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Қырғыз Республикасындағы филиалы – екі елдің білім мен ғылым саласындағы ынтымақтастығын жаңа сапаға көтеретін маңызды қадам. Осы алаңда басым бағыттар бойынша кадр даярлау, бірлескен зерттеулер мен қос дипломды бағдарламаларды кеңейту арқылы өңірдің адами капиталын нығайтамыз, – деді министр Саясат Нұрбек.
Сонымен қатар, ЕҰУ ректоры Ерлан Сыдықовтың айтуынша, филиалдың жүйелі жұмысы өңірдің адами капиталын нығайтып, білім мен ғылым синергиясы арқылы Орталық Азияның орнықты дамуына берік зияткерлік іргетас қалайды.