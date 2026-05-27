Қырғызстан жанармай бағасына мемлекеттік реттеу енгізеді
Қыркүйек айының соңына дейін мемлекет бензин, дизель отыны және сұйытылған газ импортын субсидиялайды, сондай-ақ жанармай құю бекеттеріндегі бөлшек сауда бағасын уақытша реттейді.
Бүгiн 2026, 03:50
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 03:50Бүгiн 2026, 03:50
57Фото: pexels.com
Қырғызстан үкіметі жанармай бағасының өсуі мен жанар-жағармай тапшылығы қаупіне байланысты отын нарығын тұрақтандыру үшін дағдарысқа қарсы шараларды бекітті.
Қаулыға Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымәлиев қол қойды.
Қыркүйек айының соңына дейін мемлекет бензин, дизель отыны және сұйытылған газ импортын субсидиялайды, сондай-ақ жанармай құю бекеттеріндегі бөлшек сауда бағасын уақытша реттейді.
Сонымен қатар, импорттаушыларға акциздерді төлеу бойынша кейінге қалдыру мүмкіндігі беріледі, ал мұнай өнімдерін автокөлікпен жеткізуге қойылған шектеулер тасымалды жеделдету үшін уақытша алынып тасталады.
Ең оқылған:
- Баспаналы болғысы келетіндерге арзан ипотека: 1 маусымда бағдарлама басталады
- Сүлейменова мектеп бітіру кештеріндегі қымбат сыйлықтарға қатысты пікір білдірді
- Павлодар облысында жер сілкінді
- Нетаньяху: Трамптың Иранға қатысты ұстанымына ықпал ету қиын
- Мұғалімдер кабинет ремонтына ақша шығаруға міндетті емес – министр