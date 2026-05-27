Қырғызстан жанармай бағасына мемлекеттік реттеу енгізеді

Бүгiн 2026, 03:50
Қырғызстан үкіметі жанармай бағасының өсуі мен жанар-жағармай тапшылығы қаупіне байланысты отын нарығын тұрақтандыру үшін дағдарысқа қарсы шараларды бекітті.

Қаулыға Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымәлиев қол қойды.

Қыркүйек айының соңына дейін мемлекет бензин, дизель отыны және сұйытылған газ импортын субсидиялайды, сондай-ақ жанармай құю бекеттеріндегі бөлшек сауда бағасын уақытша реттейді.

Сонымен қатар, импорттаушыларға акциздерді төлеу бойынша кейінге қалдыру мүмкіндігі беріледі, ал мұнай өнімдерін автокөлікпен жеткізуге қойылған шектеулер тасымалды жеделдету үшін уақытша алынып тасталады.

