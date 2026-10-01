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  • Құзға өрмелеуші Дамир Тоқтаров Азиада-2026 ойындарының жүлдегері атанды

Құзға өрмелеуші Дамир Тоқтаров Азиада-2026 ойындарының жүлдегері атанды

Отандасымыз 7,342 секунд уақыт нәтижесін көрсетіп, үшінші орынға ие болды.

1 Қазан 2026, 23:43
АВТОР
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olympic.kz / Арлан Олжабай 1 Қазан 2026, 23:43
1 Қазан 2026, 23:43
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Фото: olympic.kz / Арлан Олжабай
Қазақстандық құзға өрмелеуші Дамир Тоқтаров Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарының қола жүлдегері атанды.

«Жылдамдық» сайысының финалында отандасымыз 7,342 секунд уақыт нәтижесін көрсетіп, үшінші орынға ие болды.

ҚР ҰОК мәліметінше, алтын медальді 4,714 секундта мәреге жеткен Қытай өкілі Шоухун Чу жеңіп алды. Ирандық Реза Әли Пур Шеназанди Фард 5,362 секунд нәтижесімен күміс жүлдеге қол жеткізді.

Осылайша, Дамир Тоқтаров Қазақстан қоржынына Азия ойындарының қола медалін салды.

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