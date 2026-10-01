Құзға өрмелеуші Дамир Тоқтаров Азиада-2026 ойындарының жүлдегері атанды
Отандасымыз 7,342 секунд уақыт нәтижесін көрсетіп, үшінші орынға ие болды.
1 Қазан 2026, 23:43
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1 Қазан 2026, 23:431 Қазан 2026, 23:43
107Фото: olympic.kz / Арлан Олжабай
«Жылдамдық» сайысының финалында отандасымыз 7,342 секунд уақыт нәтижесін көрсетіп, үшінші орынға ие болды.
ҚР ҰОК мәліметінше, алтын медальді 4,714 секундта мәреге жеткен Қытай өкілі Шоухун Чу жеңіп алды. Ирандық Реза Әли Пур Шеназанди Фард 5,362 секунд нәтижесімен күміс жүлдеге қол жеткізді.
Осылайша, Дамир Тоқтаров Қазақстан қоржынына Азия ойындарының қола медалін салды.
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