Құтқарушылар 15 қабаттан секірмек болған қызды құтқарды

Елордалық құтқарушылар қайғылы жағдайдың алдын алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бүгін елордалық ТЖД "112" қызметінің пультіне Байқоңыр ауданында, Ш.Иманбаева көшесінде, 15-қабат деңгейінде парапеттің шетінде адам тұр деген хабар келіп түсті.
Оқиға орнына ТЖД бөлімшелері дереу келді. Батыл әрекет ете отырып, құтқарушылар көрші пәтер арқылы қауіпті биіктікке шығып, бойжеткенді қауіпті қадамнан бас тартуға көндіруге тырысып, келіссөздерді бастады, - делінген ТЖМ хабарламасында.
Осы уақытта құтқарушылардың тағы бір тобы кез келген уақытта көмекке келуге дайын автосатының көмегімен көтерілді.
Құтқарушылардың кәсібилігі, шыдамдылығы мен жанқиярлығы 1999 жылы туған бойжеткенді парапеттен алып тастауға және қауіпсіз жерге жеткізуге мүмкіндік берді.
Оқи отырыңыз: