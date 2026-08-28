Құрылтайдың ең алғашқы отырысы ашылды

28 Тамыз 2026, 11:00
АВТОР
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©BAQ.KZ/Олжас Адай 28 Тамыз 2026, 11:00
28 Тамыз 2026, 11:00
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Фото: ©BAQ.KZ/Олжас Адай

Бүгін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші сессиясы ашылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Отырысқа 145 депутат қатысып отыр. 

Бұған дейін Президент Құрылтайдың бірінші сессиясы 28 тамызда сағат 11:00-де Астанада өтетінін жаздық. Оны Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 26 тамыздағы Жарлығымен шақырды.

23 тамыздағы сайлау қорытындысы бойынша бес партия 5 пайыздық межеден өтті. 145 мандат мынадай тәртіппен бөлінді:

«Әділет» – 110 мандат;
«Ауыл» – 10 мандат;
Respublica – 9 мандат;
«Ақ жол» – 8 мандат;
ЖСДП – 8 мандат.

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Публикация от BAQ.KZ ақпарат агенттігі (@baq.kaz)

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