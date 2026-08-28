Құрылтайдың ең алғашқы отырысы ашылды
Бүгін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші сессиясы ашылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Отырысқа 145 депутат қатысып отыр.
Бұған дейін Президент Құрылтайдың бірінші сессиясы 28 тамызда сағат 11:00-де Астанада өтетінін жаздық. Оны Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 26 тамыздағы Жарлығымен шақырды.
23 тамыздағы сайлау қорытындысы бойынша бес партия 5 пайыздық межеден өтті. 145 мандат мынадай тәртіппен бөлінді:
• «Әділет» – 110 мандат;
• «Ауыл» – 10 мандат;
• Respublica – 9 мандат;
• «Ақ жол» – 8 мандат;
• ЖСДП – 8 мандат.
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