  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Тоқаев Жарлыққа қол қойды: Құрылтайдың алғашқы сессиясы қашан өтетіні белгілі болды

Тоқаев Жарлыққа қол қойды: Құрылтайдың алғашқы сессиясы қашан өтетіні белгілі болды

Бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың алғашқы сессиясын өткізу туралы Жарлыққа қол қойылды. Жиынның өтетін күні мен уақыты – материалда.

26 Тамыз 2026, 09:32
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорданың баспасөз қызметі 26 Тамыз 2026, 09:32
26 Тамыз 2026, 09:32
275
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші шақырылымдағы алғашқы сессиясы 28 тамызда өтеді. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығында айтылған.

Жарлыққа сәйкес, Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші шақырылымдағы бірінші сессиясы 2026 жылғы 28 тамызда сағат 11:00-де Астана қаласында шақырылады.

Мемлекет басшысы бұл шешімді Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабының 2-тармағына сәйкес қабылдады.

Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Ақорда мәліметінше, бұл – Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші шақырылымының алғашқы сессиясы.

Ең оқылған:

Наверх