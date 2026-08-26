Тоқаев Жарлыққа қол қойды: Құрылтайдың алғашқы сессиясы қашан өтетіні белгілі болды
Бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың алғашқы сессиясын өткізу туралы Жарлыққа қол қойылды. Жиынның өтетін күні мен уақыты – материалда.
26 Тамыз 2026, 09:32
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26 Тамыз 2026, 09:3226 Тамыз 2026, 09:32
275Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші шақырылымдағы алғашқы сессиясы 28 тамызда өтеді. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығында айтылған.
Жарлыққа сәйкес, Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші шақырылымдағы бірінші сессиясы 2026 жылғы 28 тамызда сағат 11:00-де Астана қаласында шақырылады.
Мемлекет басшысы бұл шешімді Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабының 2-тармағына сәйкес қабылдады.
Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Ақорда мәліметінше, бұл – Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші шақырылымының алғашқы сессиясы.
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