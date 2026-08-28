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Тоқаев бүгін Құрылтайда маңызды сөз сөйлейді: Эфирді қайдан көруге болады?

Президент бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың алғашқы сессиясына қатысады. Мемлекет басшысының сөзі сағат 11.00-де тікелей эфирде көрсетіледі.

28 Тамыз 2026, 10:32
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі 28 Тамыз 2026, 10:32
28 Тамыз 2026, 10:32
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Бүгін Мемлекет басшысы бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайы бірінші сессиясының ашылуына қатысады.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Құрылтай отырысындағы сөзі сағат 11.00-де республикалық телеарналар мен әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларда тікелей эфирде көрсетіледі, - делінген Ақорданың хабарламасында.

Еске салсақ, бұған дейін Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші шақырылымдағы алғашқы сессиясы бүгін, яғни 28 тамызда өтетіні хабарланды. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығында айтылған.

Жарлыққа сәйкес, Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші шақырылымдағы бірінші сессиясы 2026 жылғы 28 тамызда сағат 11:00-де Астана қаласында шақырылды.

Аталған сессияда Мемлекет басшысы елдің Вице-президентін жариялауы мүмкін деген болжам бар.

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