Тоқаев бүгін Құрылтайда маңызды сөз сөйлейді: Эфирді қайдан көруге болады?
Президент бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың алғашқы сессиясына қатысады. Мемлекет басшысының сөзі сағат 11.00-де тікелей эфирде көрсетіледі.
Бүгін Мемлекет басшысы бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайы бірінші сессиясының ашылуына қатысады.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Құрылтай отырысындағы сөзі сағат 11.00-де республикалық телеарналар мен әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларда тікелей эфирде көрсетіледі, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Еске салсақ, бұған дейін Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші шақырылымдағы алғашқы сессиясы бүгін, яғни 28 тамызда өтетіні хабарланды. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығында айтылған.
Жарлыққа сәйкес, Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші шақырылымдағы бірінші сессиясы 2026 жылғы 28 тамызда сағат 11:00-де Астана қаласында шақырылды.
Аталған сессияда Мемлекет басшысы елдің Вице-президентін жариялауы мүмкін деген болжам бар.
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