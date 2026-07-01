Құрылтай сайлауына 7 партия жіберілді
Құрылтай сайлауына партияларды жіберу туралы шешім.
Орталық сайлау комиссиясы 2026 жылғы 1 шілдеде Құрылтай сайлауына партияларды жіберу туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазіргі таңда сайлауға жалпы 7 партия жіберілді.
2026 жылғы 23 тамызға тағайындалған Құрылтай депутаттарының сайлауына «Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы» республикалық қоғамдық бірлестігін, «Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық партиясын, «Әділет» саяси партиясын, «Байтақ» Қазақстан жасылдар партиясын, Қазақстан халық партиясын, «Respublica» партиясын және Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясын жіберу туралы қаулы қабылдансын, – дейді ОСК төрағасы Нұрлан Әбдіров.
Ал AMANAT партиясына келсек, ол «Әділет» партиясымен бірігеді. Мұны ОСК төрағасы былай түсіндірді:
Құрметті әріптестер, Орталық сайлау комиссиясына AMANAT партиясынан Құрылтай депутаттарының сайлауына қатыспайтыны туралы ресми хат келіп түсті. Өтініш жұмысқа қабылданды, – дейді Әбдіров.
Еске салайық, бұған дейін Құрылтай сайлауына қажет 21 құжат бекітілді.
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