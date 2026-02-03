Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Құрылтай мүшелері министрлерді отставкаға жібере алады

Бүгiн, 17:13
197
Конституциялық Сот
VIDEO
Фото: Конституциялық Сот

Мәжіліс депутаты Ерлан Саиров Конституцияның жаңа жобасындағы өзгешелік туралы мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Ата Заңның жобасында Ұлттық құрылтай мүшелерінің рөлін не арттыратын айтты.

Егер құрылтай мүшелері Президентке министрді отставкаға жіберу жөнінде ұсыныс білдіретін болса, Президент ол ұсынысты қабылдауға міндетті. Бұл құрылтайдың рөлін арттырады, – деп түсіндірді депутат «Әділетті Қазақстанның Конституциясы» сарапшылық кездесуінің кулуарында берген сұхбатында.

Еске салайық, бұған дейін Ерлан Саиров жаңа Ата Заң жобасында талқыланып жатқан жер мәселесі туралы сұраққа жауап берген болатын.

