Құрылтай-2026: Кәсіпорындар сайлауалды бәсекенің жаңа алаңына айналды
Құрылтай сайлауына дейін күн жақындаған сайын сайлауалды науқан да ұраннан гөрі нақты ұсыныстарға көбірек сүйене бастады. Кеше партиялар пікірталасты телеэфирден қоғамның нақты сұранысы қалыптасатын орындарға – өндіріс орындарына, әлеуметтік мекемелерге және өңірлік жұмыспен қамту орталықтарына алып шықты. Ал бағдарламалар мазмұнды әрі нақтылана түскен сайын, партиялар арасындағы пікірталас та жалпы ұрандардан гөрі қарсыластары ұсынған нақты бастамалар мен шешімдер төңірегінде өрби бастады.
Мінбер орнына зауыттар: партиялар өнеркәсіп өңірлерінің қолдауына ие болуға ұмтылуда
Қарағанды облысында Айбек Дадабай бастаған «Әділет» партиясының делегациясы «Qarmet» АҚ еңбек ұжымымен кездесті. Кездесу барысында өндіріс орындарын жаңғырту, еңбек қауіпсіздігіне бақылауды күшейту және индустриялық қалалар үшін білікті кадрлар даярлау мәселелері талқыланды.
Осыған ұқсас бағытты Қазақстан Халық партиясы да ұстанды. Алайда партия өндіріс орнына емес, цифрлық даму мәселесіне басымдық берді. Батыс Қазақстан облысында партия өкілдері «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы филиалының ұжымымен кездесіп, электрондық сервистерді дамыту және цифрлық бақылау тетіктерін жетілдіру мәселелерін талқылады.
Әлеуметтік күн тәртібі: қарттар үйінен пошта бөлімшесіне дейін
ЖСДП сайлауалды науқанын халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын қолдау мәселелері төңірегінде жалғастыруда. Партия атынан кандидат Нұрия Балтабайқызы Жезқазған қаласындағы «Ұлытау Мейірімі» мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған қолдау орталығында және қарттар үйінде болды.
Өз кезегінде «Ауыл» партиясы шалғай елді мекендердің инфрақұрылымын дамытуға басымдық берді. Қостанайда партия төрағасы Қайрат Айтуғанов депутаттыққа кандидаттармен бірге «Қазпошта» АҚ филиалының ұжымына партияның сайлауалды бағдарламасын таныстырды. Кездесуде ауылдық аумақтарды қолдау, жаңа жұмыс орындарын құру және жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері сөз болды.
«Байтақ» партиясы да өзінің экологиялық бағытын жалғастыруда. Партия кандидаты Владимир Мартель Талғардағы Алматы мемлекеттік табиғи қорығының қызметкерлерімен кездесіп, биоалуантүрлілікті сақтау және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау мәселелерін талқылады.
Бағдарламалар тартысы: пікірталас нақты бастамалар төңірегіне ойысты
Кеше экология мен экономика тоғысқан тұста партиялар арасындағы алғашқы елеулі пікір қайшылығы байқалды. Қазақстан Халық партиясы ЖСДП-ның экологиялық талаптарды бұзған кәсіпорындардың қызметін уақытша тоқтату туралы бастамасын сынға алды. Партияның пікірінше, мұндай қадам жалақының кешігуіне және жұмыс орындарының қысқаруына әкелуі мүмкін. Оның орнына ҚХП кәсіпорындарды мемлекеттік қолдау арқылы жаңғыртып, экологиялық таза технологияларды енгізуді ұсынады.
Экономикалық бағыттағы пікірталас та жалғасын тапты. «Ақ жол» партиясы Ақтөбеде жас кәсіпкерлерді, IT саласының және банк секторының өкілдерін біріктірген бизнес-стартаптар форумын өткізді. Партия төрағасы Дания Еспаева шағын және орта бизнесті қолдауға бағытталған сайлауалды бағдарламаның негізгі бастамаларын таныстырды.
Алайда дәл осы экономикалық ұсыныстар Respublica партиясының сынына ұшырады. Павлодардағы «Қызылжар-Құс KZ» құс фабрикасының ұжымымен кездесуде партия кандидаты Махамбет Хасенов «Ақ жолдың» әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасын мемлекеттік реттеуден шығару туралы бастамасын тәуекелі жоғары шешім деп бағалады. Оның айтуынша, алдымен отандық өндірісті күшейтіп, халықтың табысын арттыру қажет.
Бұған жауап ретінде «Ақ жол» партиясының өкілі Юрий Ли партия бағдарламасындағы азаматтардың жекелеген санаттарына қатысты салық салу мәселелері жөніндегі ұстанымын түсіндірді.
Бір ерекшелігі – дәл «Ақ жол» мен Respublica партиялары өзара пікірталасқа өзгелерге қарағанда жиірек түсуде. Өйткені екі партия да бірдей электоралдық аудиторияның қолдауына ие болуға ұмтылып жатыр.
Әртүрлі күн тәртібін біріктіретін ортақ мақсат
Көтерілген тақырыптардың ауқымы кең болғанына қарамастан – зауыттардан бастап табиғи қорықтарға дейін – партиялардың барлығы сол күні қоғамның бір ортақ сұранысына жауап беруге ұмтылды: өзгерістердің нақты нәтижесін көрсету. Бірі мұны тиімді мемлекеттік басқару мен берік институттар арқылы көрсе, енді бірі әлеуметтік қорғау мен ауылды дамытуға басымдық береді. Ал өзгелері экологияны қорғауды немесе кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы жағдай жасауды негізгі бағыт ретінде ұсынады.
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