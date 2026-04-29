ҚР Сыртқы істер министрлігі Бурятиядағы кеніште Қазақстан азаматының қаза тапқанын растады
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық себептері мен мән-жайлары анықталып жатыр.
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі қар көшкіні салдарынан 1990 жылы туған Қазақстан азаматы А. Тицкийдің қаза болғанын растайды. Қазақстан елшілігі оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін Ресей Федерациясының құзырлы органдарымен тікелей байланыста. Мәселе министрліктің бақылауында, - деп хабарлады ведомстводан.
Ресейлік қызметтердің мәліметінше, оқиға кезінде учаскеде технологиялық жолды тазалаумен айналысқан тоғыз адам болған. Олардың үшеуі өз бетінше шыға алды.
Қалған алты адам түнгі іздестіру-құтқару жұмыстары кезінде өлі табылды.
Еске салайық, бұған дейін Ресейдегі қар көшкінінен Қазақстан азаматы қаза тапқаны хабарланды.
