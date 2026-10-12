ҚР СІМ Сауд Арабиясындағы қазақстандықтарға үндеу жасады

12 Қазан 2026, 20:55
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев 12 Қазан 2026, 20:55
12 Қазан 2026, 20:55
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

ҚР СІМ Сауд Арабиясындағы Қазақстан азаматтарына үндеу жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Сауд Арабиясының азаматтық инфрақұрылымына жасалған шабуылдарға байланысты Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі аталған елде жүрген қазақстандық азаматтарға:

* сақтық шараларын қатаң сақтап, жергілікті билік органдарының нұсқауларын орындауды;

* нақты қажеттілік болмаса, әуежайларға бармауды, рейстердің мәртебесін әуекомпаниялардан алдын ала нақтылауды;

* адамдар шоғырланған орындар мен қауіптілігі жоғары нысандардан аулақ болуды;

* шұғыл емес сапарларды мүмкіндігінше кейінге қалдыруды ұсынады.

Төтенше жағдайға тап болсаңыз Қазақстан Республикасының Эр-Риядтағы Елшілігіне немесе ҚР-дың Жиддадағы Бас консулдығына хабарласу қажет.

Жедел байланысқа арналған телефон нөмірлері:

Эр-Рияд қаласындағы консул: +966 55 663 01 77.

Жидда қаласындағы консул: +966 53 275 80 80.

Айта кетейік, бұған дейін Эр-Рияд әуежайына қайтадан шабуыл жасалып, 14 адам қаза тапқаны хабарланды

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