ҚР Президентінің БАҚ саласындағы сыйлығы иегерлерінің тізімі жарияланды
Президент отандық БАҚ қызметкерлерін марапаттады.
Қазақстан Республикасы Президентінің БАҚ саласындағы сыйлығы иегерлерінің тізімі жарияланды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының 2026 жылғы 24 маусымдағы №304 өкімімен
Қазақстан Республикасы Президентінің БАҚ саласындағы сыйлығы:
1. «Time kz» желілік басылымының бас редакторы – Руслан Фанилевич Бахтигареевке;
2. «Egemen Qazaqstan» газетінің Ақмола облысындағы меншікті тілшісі – Байқал Қайырлыұлы Байәділге;
3. «NewTimes kz» ақпарат агенттігінің фототілшісі – Әлібек Әбдубәкірұлы Ибраевқа;
4. «Qazaqstan» телеарнасы ақпараттық-сараптамалық бағдарламалар дирекциясы директорының орынбасары – Қайрат Жанатұлы Мұсақұловқа берілді.
Қазақстан Республикасы Президентінің БАҚ саласындағы гранты:
1. «Baq kz» ақпарат агенттігінің аға тілшісі – Олжас Адайға;
2. «Хабар» агенттігі ақпараттық-сараптамалық бағдарламалар қызметінің редактор-сарапшысы – Ботагөз Бейсенбайқызы Айтжановаға;
3. контентмейкер, креативті индустрияны дамыту жобаларының авторы – Жазира Жомартқызы Байдалыға;
4. «Zakon kz» ақпарат агенттігінің тілшісі – Екатерина Алексеевна Елисееваға тапсырылды.
Қазақстан Республикасы Президентінің БАҚ саласындағы Алғысы:
1. «Астана» телеарнасының шығармашылық ұжымына;
2. «Вечерний Алматы» газетінің шығармашылық ұжымына;
3. «Жас Алаш» газетінің шығармашылық ұжымына;
4. «Abai kz» ақпараттық порталының шығармашылық ұжымына жарияланды.
Іс-шарада Jibek Joly телеарнасының тележүргізушісі Айгүл Мүкей, креативті индустрияны дамыту жобаларының авторы Жазира Байдалы және Almaty Aqparat медиахолдингінің бас директоры Ержан Қалымбайұлы сөз сөйледі.
Президент БАҚ өкілдерімен бірге суретке түсті.
Ең оқылған:
- "Көп адам жылады, дұға оқыды": Алматыдан Шымкентке шыққан ұшақ Таразға шұғыл қонуға мәжбүр болды
- «Әкем бала күнімде зорлады»: Желіде шу шығарған блогер қыздың үстінен іс қозғалды
- "Қонаққа келген" ағайындылар: Алматыда пәтер тонағандар ұсталды
- "Көлікті погон таққан адам басқарған": Алматы облысында үш адамның өмірін қиған жол апаты туралы туысы мәлімдеме жасады
- Алматы облысында полицей өртенген күйінде өлі табылды: Күдікке әйелі мен баласы ілінді