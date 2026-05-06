Премьер-министрдің бірінші орынбасары тағайындалды
Ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Нұрлыбек Машбекұлы Нәлібаев Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары болып тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сондай-ақ ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды.
Нұрлыбек Нәлібаев 1976 жылы Қызылорда облысында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік аграрлық университетін, Қазақ гуманитарлық-заң университетін тәмамдаған. Ресей Федерациясы Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясының 3-курс докторанты.
Еңбек жолын 1997-1998 жылдары «Қазақойл-коммерция» ЖШС-де мұнай және мұнай өндіру саласының сарапшысы болып бастаған. 1998-2005 жылдары жекеменшік коммерциялық құрылымдарда басшылық қызметтер атқарған.
2005-2007 жылдары – Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары, бірінші орынбасары.
2007-2008 жылдары – Қызылорда облысы әкімі аппаратының басшысы.
2008-2013 жылдары – Қызылорда облысы Шиелі ауданының әкімі.
2013-2021 жылдары – Қызылорда қаласының, Қызылорда облысының әкімі.
2021-2022 жылдары – Қазақстан Республикасы Премьер-министрі кеңсесінің өңірлік даму бөлімінің меңгерушісі.
2022 жылғы 7 сәуірден бастап Қызылорда облысының әкімі қызметін атқарды.
5 мамыр күні Роман Скляр Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің жаңа басшысы болып тағайындалды.
Ең оқылған:
- Өскемендегі жарылыс: Жедел желі іске қосылды
- Жыныстық қысым айыбы: Данияр Мейірханның адвокаты іс тоқтатылғанын мәлімдеді
- Полицейге қол көтерген әйел: Жамбыл облысында кафе әкімшісі қамауға алынды
- Ақтауда қызметкер "разборка" жасау үшін кеңсеге "қару мен граната" алып барған
- Иран 2000 шақырымды еңсеретін камикадзе-дронын таныстырды