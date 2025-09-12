Қоян безгегі: Павлодар облысында екі бала дертке шалдықты

Павлодар облысына қоян безгегін жұқтырған екі бала ауруханаға түсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы облыстық балалар ауруханасы мәлімдеді.
Балалардың бірі 2010 жылғы, ол 30 шілдеде жеткізілді. Бала ауруханаға түскенде дене температурасының жоғарылауы, шап лимфа түйіндерінің ұлғайғаны анықталды. Сол күннен бастап инфекциялық стационарда стационарлық емдеуде болды. Балаға қоян безгегінің алғашқы кезеңі деген диагнозы қойылды, - деді ведомстводағылар.
Бала екі апта ауруханада жатып, емделіп шыққан. Ал осы диагнозбен ауруханаға түскен екінші баланың жағдайы ауыр болған.
25 тамызда 4 жастағы науқас жедел жәрдем қызметімен жеткізілді. Бала ауруханаға ауыр жағдайда түсті. Қабылдау кезіндегі шағымдар: дене температурасының жоғарылауы, жалпы әлсіздік, летаргия, жатыр мойны лимфа түйіндерінің ұлғаюы, көзден ірің ағуы, тыныс алудың қиындауы, тәбеттің төмендеуі. Инфекциялық стационардың жансақтау бөлімшесіне жатқызылды. Барлық қажетті емдеу және диагностикалық шара жүргізіліп жатыр, - деді Павлодар облыстық балалар ауруханасының өкілдері.
Бүгінгі күні баланың жағдайы тұрақталды, одан әрі емдеу үшін бейінді бөлімшеге ауыстыру жоспарланып отыр.