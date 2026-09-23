Қостанай облысында заңсыз несие берген екі тұрғын сотталды
Қостанай облысында екі тұрғын лицензиясыз микроқаржылық қызмет жүргізіп, қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастырғаны үшін сотталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Тергеу дерегінше, олар 2024-2025 жылдары өздеріне бағынысты төрт компанияның – «Союз-Костанай» ЖШС, «Экспресс Тенге» ЖШС, «Express Gold» ЖШС және «Express.com» ЖШС-нің жұмысын ұйымдастырған.
Бұл желі негізінен облыстың аудан орталықтары мен кенттерінде жұмыс істеген. Клиенттерге банктер мен өзге де қаржы ұйымдарына жүгінбей, зергерлік бұйымдарын кепілге қойып ақша алу ұсынылған.
Іс жүзінде комиссиялық сауда деген желеумен азаматтарға мүлкін кепілге қою арқылы ақша берілген. Берілген ақшаны пайдаланғаны үшін күн сайын 0,4 пайыз мөлшерінде сыйақы алынған. Алайда клиенттермен жазбаша қарыз шарттары жасалмаған. Мәмілелерді заңды комиссиялық қызмет ретінде көрсету үшін бірқатар формалды құжат рәсімделіп, оларда сыйақы тауарды сатуды кейінге қалдырғаны үшін алынатын комиссия немесе оны сақтағаны үшін төлем деп көрсетілген, - деп хабарлады Қаржылық мониторинг агенттігі.
Екі жыл ішінде олардың қызметін 1 600-ден астам азамат пайдаланған. Заңсыз қызметтен түскен кіріс 579 миллион теңгеден асқан. Сот екеуін де мүлкін тәркілей отырып, 2 жылға бас бостандығынан айырды. Тәркіленген мүліктің қатарында бес пәтер, үш автокөлік және екі жер телімі бар. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.
Ең оқылған:
- Астаналық дәрігерлер 63 жастағы әйелге ерекше ота жасады
- Омар, Мирас және Мүслім: Алматыда үшем дүниеге келді
- Зейнетақы жинақтарының сақталуына берілетін мемлекеттік кепілдік: 2027 жылдан бастап не өзгереді?
- «Түзетіңіз, болмаса басқа адамдар айналысады»: Бектенов «ҚазАвтоЖол» басшысына ескерту жасады
- Бес жыл қашып жүрген: Қазақстанның оңтүстігінде шетелдік ұсталды