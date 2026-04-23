Қостанай облысында үш бірдей полиция қызметкері ұсталды  

Полиция қызметкерлері пара алды деген күдікке ілінген. 

Бүгiн 2026, 00:35
tobolinfo.kz Бүгiн 2026, 00:35
Бүгiн 2026, 00:35
Қостанай облысы Рудный қаласының криминалдық полиция қызметкерлері ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ "ТоболИнфо" басылымына сілтеме жасап хабарлайды.

 Полиция қызметкерлері пара алды деген күдікке ілінген. 

Мәліметке сәйкес, ұсталу оқиғасы наурыз айында болғанымен, бұл ақпарат енді ғана жарияланып отыр. Қостанай облыстық полиция департаменті 17 наурыз күні үш полиция қызметкері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің антикоррупциялық қызметі мен ішкі қауіпсіздік басқармасының бірлескен операциясы барысында қолға түскенін растады.

Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 366-бабы 3-бөлігі (пара алу) бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

Мамандандырылған тергеу сотының санкциясымен күдіктілер қамауға алынды.

