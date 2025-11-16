Қостанай облысында соңғы онжылдықтағы рекордтық егін жиналды

Қостанай облысында егін жинау науқаны аяқталды. Өңірде астықтың жалпы өнімі рекордтық нәтиже көрсеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ өңір әкімдігіне сілтеме жасап.
Ауа-райының қолайсыздығына қарамастан, дәнді дақылдар, майлы дақылдар, картоп пен көкөністердің лайықты өнімі жиналды. Астықтың жалпы өнімі 7 миллион тоннаға жетті: бұл соңғы онжылдықтағы ең жақсы нәтиже. Мал шаруашылығы дамып келеді: мал мен құс саны артып, ет, сүт және жұмыртқа өндірісі өсуде.
Өңірде жаңа инвестициялық жобалар іске асырылуда, шаруашылықтар жаңғыртылуда, тауарлы сүт фермалар салынуда және дамуда, қайта өңдеу қуаттары кеңейтілуде. Бұл бастамалар жұмыс орындарын ашып, аграрлық сектордың өсуіне ықпал етеді.