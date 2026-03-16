Қостанай облысында екі тасжолда қозғалыс уақытша шектелді
Шектеу 16 наурыз сағат 23:00-ден бастап барлық көлік түрлеріне қатысты енгізілді.
Кеше 2026, 23:50
Фото: freepik
Қостанай облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты бірқатар республикалық маңызы бар автожолдарда көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шектеу 16 наурыз сағат 23:00-ден бастап барлық көлік түрлеріне қатысты болады.
Қозғалыс келесі учаскелерде тоқтатылады:
- «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай – РФ шекарасы» автожолының 555-682 шақырымы (Тобыл қаласы – Сарыкөл кенті);
- «Қостанай – Әулиекөл – Сұрған» автожолының 8-218 шақырымы (Тобыл қаласы – Октябрьское кенті).
Алдын ала мәлімет бойынша, жол қозғалысын 2026 жылғы 17 наурыз сағат 09:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
