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  • Қоршаудан секірмек болған ер адам металл конструкцияға қысылып қалды

Қоршаудан секірмек болған ер адам металл конструкцияға қысылып қалды

Алматы облысында ер адам қоршаудан секірмек болып, аяғын жарақаттап алды. Аяқ-қолы темірдің арасына қысылған оны құтқарушылар арнайы құралмен босатты.

27 Тамыз 2026, 20:24
АВТОР
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видеодан алынған кадр 27 Тамыз 2026, 20:24
27 Тамыз 2026, 20:24
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Фото: видеодан алынған кадр

112 пультіне Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Түрген ауылында болған оқиға туралы хабарлама түсті.

Ер адам қоршаудан секірмек болған кезде аяғын жарақаттап, аяқ-қолы металл конструкцияның арасына қысылып қалған. Өздігінен босай алмаған, - деп хабарлады Төтенше жағдай министрлігінің баспасөз қызметі.

Оқиға орнына ТЖМ құтқарушылары жетті. Арнайы құралдың көмегімен олар қоршаудың металл бөліктерін кесіп, зардап шеккен адамды босатты. Кейін ер адам жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылды.

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