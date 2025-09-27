Қонаевта "Re women" әйелдер қауымдастығының форумы өтті

Қонаев қаласында "Pespublica" партиясы жанынан құрылған "Re Women" әйелдер қауымдастығының ұйымдастыруымен "Әйел және цифрлық әлем: бизнес, медиа, шабыт" атты форум өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараға Мәжіліс депутаттары Айтуар Қошмамбетов, Нұргүл Тау, Динара Наумова, Екатерина Смолякова, партияның тең төрағасы Максим Барышев және 100-ден астам әйел-кәсіпкерлер, сарапшылар мен мемлекеттік, қоғамдық ұйым өкілдері қатысты.
Мақсаты – кәсіпкер әйелдерді қолдау, олардың құқығын қорғау, бизнес-жобаларын дамытуға көмектесу.
"Re women` қауымдастығының құрылғанына небәрі жеті ай болды. Осындай аз уақыт ішінде 2000-ға жуық белсенді, кәсіппен, әлеуметтік жобалармен айналысатын әйелдердің басын қосып, қызу жұмыс жүргізудеміз. Бүгінде еліміздің тұрақты дамуында нәзікжандылардың рөлі зор. Форумда әйелдердің көкейінде жүрген мәселелер, ұсыныстар тыңдалып, талқыланды. Алдағы уақытта осы сауалдарды Парламент қабырғасында көтеріп, шешу жолдарын қарастырамыз, – деді Мәжіліс депутаты Екатерина Смолякова.
Шарада әйелдердің бизнестегі рөлі, оларды қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламалар, әлеуметтік кәсіпкерліктің экономикадағы маңызы жайлы сөз болды.
Сондай-ақ мамандар жеке бренд қалыптастыруды, бизнеске арналған AI құралдары, ChatGPT мен нейрожелілерді дұрыс қолдануды нақты мысалдармен түсіндірілді.