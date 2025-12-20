Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қонаев қаласында медициналық университет салынады

Бүгiн, 08:14
Алматы облысының Қонаев қаласында медициналық университет бой көтермек. Жобаға қатысты барлық құжат дайын, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ЖОО салу үшін Қапшағай су қоймасына жақын аумақтан 100 гектар жер бөлінген. Инвестиция көлемі - 3 млрд АҚШ доллары. Кешеннің жалпы аумағы 1,3 млн шаршы метрден асады.

Құрылыс 5 жылға созылады. Университет жанынан 1000 орындық емхана мен аурухана, ғылыми-зерттеу орталығы, мектеп, балабақша және қонақ үй салынады.

Нәтижесінде 8 мыңнан астам жұмыс орны ашылады деп жоспарланған.

