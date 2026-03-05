Қолайсыз ауа райына байланысты бірнеше облыста жол жабылды

Жолды 2026 жылы 6 наурыз сағат 08:00-да ашу жоспарланған.

Бүгiн 2026, 22:18
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Қазавтожол Бүгiн 2026, 22:18
Бүгiн 2026, 22:18
92
Фото: Қазавтожол

"ҚазАвтоЖол" төрт облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 5 наурыз сағат 20:00-де ауа райының қолайсыздығына байланысты барлық автокөлік түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізілді:

Абай облысы:

 - «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналып өту жолымен — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы (Урлютобе өткізу пункті)» автожолының 756 — 1002 шақырым аралығы (Семей қаласы — Көкпекті);

- «Алматы — Талдықорған — Өскемен — Шемонаиха — РФ шекарасы» автожолының 778 — 1013 шақырым аралығы (Аягөз қаласы — ШҚО шекарасы).

Шығыс Қазақстан облысы:

- «Алматы — Талдықорған — Өскемен — Шемонаиха — РФ шекарасы» автожолының 1013 — 1062 шақырым аралығы (Абай облысының шекарасы — Рубеж бекеті).

Сонымен қатар 5 наурыз сағат 21:30-да ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлері қозғалысына шектеу енгізіледі:

Қарағанды облысы:

- «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 92 — 164 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасы — Теміртау төлем қабылдау пункті).

Ақмола облысы:

- «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 30 — 92 шақырым аралығы (Жібек Жолы төлем қабылдау пункті — Қарағанды облысының шекарасы).

Жолды 2026 жылы 6 наурыз сағат 08:00-да ашу жоспарланған.

1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

Ең оқылған:

Наверх