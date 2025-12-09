Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қолайсыз ауа райы: үш облыста жол жабылды

Кеше, 23:50
61
Бөлісу:
ашық дереккөз
Фото: ашық дереккөз

"ҚазАвтоЖол" үш облыстағы жолда көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

9 желтоқсан сағат 22:00 ауа райының бұзылуына байланысты келесі автожолдарда жүк көліктерінің қозғалысына шектеу қойылады:

Жамбыл облысы:

- "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының 535-593 шақырым аралығында (Айша бибі ауылынан Түркістан облысының шекарасына дейін);

Түркістан облысы:

- "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының 593-654 шақырым аралығында (Жамбыл облысының шекарасынан Машат ауылына дейін).

Алматы облысы

Сағат 22:00-де "Күрті-Қонаев" автожолының 0-67 шақырым аралығында көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу енгізілді.

Жолды 2025 жылғы 10 желтоқсан сағат 10:00-де ашу жоспарланған.

1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ан-22 ұшағы құлады: жеті адам қаза тапты
Өзгелердің жаңалығы