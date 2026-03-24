Қолайсыз ауа райы: Қарағанды және Павлодар облысында жол жабылды
Жолды 2026 жылы 25 наурыз сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
Бүгiн 2026, 21:14
Бүгiн 2026, 21:14Бүгiн 2026, 21:14
161Фото: istockphoto.com
"ҚазАвтоЖол" екі облыста көлік қозғалысына көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 24 наурыз сағат 20:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі:
Қарағанды облысы:
- "Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті" автожолының 970 — 1135 шақырым аралығы (Қарағанды қаласы — Павлодар облысының шекарасы);
Павлодар облысы:
- "Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті" автожолының 1135 — 1206 шақырым аралығы (Қарағанды облысының шекарасы — Шідерті кенті).
Жолды 2026 жылы 25 наурыз сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
