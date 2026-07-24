ҚХП кандидаттары Павлодар кәсіпорындарының жұмысшыларымен кездесті
Қазақстан Халық партиясынан Құрылтай депутаттығына кандидаттар Павлодар тұрғындарымен және кәсіпорын ұжымдарымен кездесулер өткізді.
Сапар барысында еңбек қатынастары, энергетиканы дамыту, жастарды жұмыспен қамту, сондай-ақ білім беру мен денсаулық сақтау мәселелері талқыланды.
«Біз өндірістік ұжымдармен жүйелі түрде кездесіп, олардың қандай қиындықтарға тап болатынын көріп жүрміз. Артық жұмыс сағаттары әрдайым тиісінше ескеріле бермейді, ал техника қауіпсіздігі мәселелері көбірек көңіл бөлуді талап етеді», – деді Нұрсұлтан Шоқанов.
Әрі қарай қарым-қатынас ашық микрофон форматында жалғасты. Павлодарлықтар өнеркәсіптік кәсіпорын жұмысшыларының құқықтарын қорғау, партияның өңірде бұған дейін жүргізген жұмыстары, сондай-ақ білім беру мен денсаулық сақтау салаларындағы ұсыныстар туралы сұрақтар қойды.
Жеке кездесу «Павлодарэнерго» АҚ ұжымымен өтті. Оған қатысушылар энергетикалық инфрақұрылымды модернизациялауды, жаңа генерациялаушы объектілерді салуды және сала үшін кадрлар даярлауды талқылады.
«Заманауи энергетикалық инфрақұрылымды дамытуға ерекше көңіл бөлу қажет, өйткені сенімді энергиямен қамтамасыз ету – өнеркәсіптік өсім мен инвестициялар тартудың негізі», – деп атап өтті партия төрағасы.
Сонымен қатар, Қазақстанның 2035 жылға дейінгі ұзақмерзімді энергетикалық теңгерімінің жобасы таныстырылды. ҚХП өкілдерінің ақпараты бойынша, құжат жұмыс істеп тұрған қуаттарды жаңартуды, жаңа генерация объектілерін салуды және жаңартылатын энергетика саласындағы инновациялық жобаларды қолдауды көздейді.
Кәсіпорын жұмысшыларын жас мамандарды қолдау шаралары да қызықтырды. Кандидаттар жоғары оқу орындары мен колледж түлектеріне алғашқы практикалық тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беретін ақылы тағылымдамалар жүйесін құру ұсынысы туралы айтып берді.
Сапар аясында ҚХП өкілдері әйелдер форумына қатысты. Кездесуде жұмыспен қамту, кәсіптік оқыту, кәсіпкерлік және әйелдердің қоғамдық өмірге қатысуы мәселелері талқыланды.
Сенаттың экс-депутаты Ләззат Сүлеймен бірдей еңбекақы төлеуге, кәсіби қайта даярлауға, әйелдер кәсіпкерлігін дамытуға және әйелдердің шешім қабылдау органдарына қатысуын кеңейтуге қатысты ұсыныстар туралы айтты.
Бұдан бөлек, форумға қатысушылар балаларға арналған мектепке дейінгі және қосымша білім берудің қолжетімділігі мәселелерін көтерді. Кездесулер қорытындысы бойынша өңір тұрғындары кандидаттарға еңбек қатынастары, энергетика, білім беру және денсаулық сақтау салаларындағы өз ұсыныстарын табыстады.
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