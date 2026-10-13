Қазығұртта қарт әйелдің шатырынан 5 млн теңгеден астам ақша табылды
Үйді жөндеп жатқан тұрғындар шатырдан бірнеше пакетке салынған қомақты қаражатқа тап болды. Ақшаны қарт әйел жылдар бойы жинаған.
Түркістан облысы Қазығұрт ауданында полицияға жеке тұрғын үйдің шатырынан қомақты ақша табылғаны туралы хабарлама түскен.
Оқиға орнына барған полиция қызметкерлері тексеру барысында 5 миллион теңгеден астам ақша салынған бірнеше пакетті тапты.
Анықталғандай, жанашыр тұрғындар қарт әйелдің үйін жөндеп беруге ниет білдіріп, іске кіріскен. Жөндеу жұмыстары шатырға жеткенде, олар сол жерден бірнеше пакетке салынған қомақты қаражат тауып алған. Содан жанашыр тұрғындар бірден полиция қызметкерлеріне хабар берген. Үй иесінің айтуынша, ол қаражатты жылдар бойы жинаған.
Қажетті іс-шаралар өткізіліп, барлық жағдай анықталғаннан кейін ақша заңды иесіне қайтарылады.
Егер бөтен біреудің мүлкі немесе ақшалай қаражаты табылса, бұл туралы құқық қорғау органдарына тез арада хабарлау қажет. Уақытылы хабарлау мән-жайларды дереу анықтауға және азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, - деп ескертті облыстық Полиция департаменті.
Ең оқылған:
- Тағы бір өңірдің азаматтарына 13 мың теңгеден төлем беріледі
- Жұмыссыздарға төлем енді қалай беріледі? Қазаннан бастап не өзгерді?
- 1,6 млрд теңгелік жоба жаңбырға шыдамады: Алматыдағы аялдамадан су ақты
- 15 күндік жасырын камера: Пара алған кеденшілер мен шекарашылар жаппай қамауға алынды
- Қар жауып, көктайғақ болады: Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді