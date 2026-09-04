"Қазгидромет" Астана және тағы бес қала тұрғындарына ескерту жасады
Ластану деңгейінің қалыптасуына әсер ететін маңызды факторлардың бірі – синоптикалық жағдайдың болжамы. Оған жел, жауын-шашын, ауа ылғалдылығы және температура жатады.
4 қыркүйекте Қазақстанның алты қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтіледі. Тұрғындарға қозғалысты жоспарлау кезінде ауа райы жағдайларын ескеруге кеңес беріледі, деп хабарлайды «Қазгидромет".
Синоптиктердің мәліметінше, 4 қыркүйекте Ақтөбе, Алматы, Атырау, Қостанай, Өскемен және Астана қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжануда.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – желдің болмауы немесе әлсіз болуы, тұман, инверсия сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Мұндай жағдайлар зиянды (ластаушы) заттардың атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында жиналуына ықпал етеді.
ҚМЖ кезінде елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы мүмкін, бұл адам денсаулығына кері әсер етуі ықтимал.
Ластану деңгейінің қалыптасуына әсер ететін маңызды факторлардың бірі – синоптикалық жағдайдың болжамы. Оған жел, жауын-шашын, ауа ылғалдылығы және температура жатады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде:
- Таза ауада болу уақытын қысқарту керек, әсіресе автожолдар мен басқа да ластану көздеріне жақын жерде. Балалар мен жүкті әйелдерге ұзақ уақыт серуендеуден бас тарту ұсынылады.
- Өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртта жүрген кезде қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруі керек.
- Ашық ауадағы физикалық жүктемені шектеу қажет. Дене шынықтыру мен спортпен жабық спорт кешендерінде айналысқан дұрыс.
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