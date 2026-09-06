"Қазгидромет" 9 қалада ауа сапасының нашарлауы мүмкін екенін ескертті
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлардың қалыптасуы ауадағы зиянды заттардың таралуын тежеп, елді мекендердегі ауа сапасының уақытша нашарлауына себеп болуы мүмкін.
6 қыркүйекте Қазақстанның тоғыз қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтіледі. Мамандар тұрғындарға ауа райы жағдайын ескеріп, сыртқа шығу жоспарын соған қарай түзетуге кеңес берді.
Қазгидрометтің мәліметінше, 6 қыркүйекте қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Астана, Алматы, Теміртау, Қарағанды, Жезқазған, Өскемен, Семей, Ақтөбе және Атырау қалаларында болжанып отыр.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар дегеніміз – желдің болмауы немесе әлсіз соғуы, тұман, температуралық инверсия секілді қысқа мерзімді ауа райы факторларының үйлесуі. Мұндай жағдайда зиянды және ластаушы заттар атмосфераның жерге жақын қабатында жиналып, ауа сапасының төмендеуіне әкелуі мүмкін.
Мамандардың айтуынша, атмосферадағы ластану деңгейінің қалыптасуына желдің бағыты мен жылдамдығы, жауын-шашын, ауа ылғалдылығы және температура секілді синоптикалық факторлар әсер етеді.
ҚМЖ кезінде тұрғындарға қандай кеңес беріледі?
Мамандар қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасқан кезде:
- таза ауада болу уақытын қысқартуға, әсіресе автожолдар мен басқа да ластану көздеріне жақын жерде ұзақ жүрмеуге;
- балалар мен жүкті әйелдерге ұзақ уақыт серуендеуден бас тартуға;
- созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдарға сыртқа шыққан кезде қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруге;
- ашық ауадағы дене белсенділігін шектеуге;
- дене шынықтыру және спортпен шұғылдануды мүмкіндігінше жабық спорт нысандарында өткізуге кеңес береді.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлардың қалыптасуы ауадағы зиянды заттардың таралуын тежеп, елді мекендердегі ауа сапасының уақытша нашарлауына себеп болуы мүмкін. Сондықтан тұрғындарға синоптиктердің ескертулерін ескеріп, әсіресе осал топтарға жататын азаматтарға сақтық шараларын ұстану ұсынылады.
Ескерту: ҚМЖ туралы ақпарат нақты ауада ластану деңгейі міндетті түрде қауіпті межеге жетті дегенді білдірмейді. Бұл – атмосферадағы ластаушы заттардың жиналуына қолайлы метеорологиялық жағдай қалыптасуы мүмкін екені туралы ескерту.
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