ҚазАвтоЖол басшысы қанша айлық алатынын айтты
Компанияның басқарма төрағасы Дархан Иманашев нақты қанша жалақы алатыны туралы айтты.
Бүгiн 2026, 12:21
Бүгiн 2026, 12:21
187Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов
Үкіметтегі брифинг барысында журналистер компания басқарма төрағасы Дархан Иманашевтің жалақысы туралы сұрады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Орта есеппен алғанда қызметкерлердің жалақысы – 495 000 теңге, жеке менікі – 1 200 000 теңге, – деп жауап берді ҚазАвтоЖол басшысы.
