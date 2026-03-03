ҚазАвтоЖол басшысы қанша айлық алатынын айтты 

Компанияның басқарма төрағасы Дархан Иманашев нақты қанша жалақы алатыны туралы айтты.

Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов

Үкіметтегі брифинг барысында журналистер компания басқарма төрағасы Дархан Иманашевтің жалақысы туралы сұрады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Орта есеппен алғанда қызметкерлердің жалақысы – 495 000 теңге, жеке менікі – 1 200 000 теңге, – деп жауап берді ҚазАвтоЖол басшысы.

