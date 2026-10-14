«Қазақтелеком» ұлттық бейнемониторинг жүйесінің операторы болып белгіленді
Қаулы 2026 жылғы 23 қазаннан бастап заңды күшіне енеді.
14 Қазан 2026, 03:25
БӨЛІСУ
14 Қазан 2026, 03:2514 Қазан 2026, 03:25
43Фото: 24.kz
Қаулы 2026 жылғы 23 қазаннан бастап заңды күшіне енеді.
Елімізде ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеуіне жауапты ұйым ресми түрде анықталды. Ол – "Қазақтелеком" АҚ. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 9 қазандағы тиісті қаулысы ресми дереккөздерде жарияланды.
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы ұлттық бейнемониторинг жүйесінің операторы болып белгіленсін, – делінген құжат мәтінінде.
Елдегі ең ірі телекоммуникациялық операторға мұндай мәртебе «Киберқауіпсіздік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес берілген.
Ең оқылған:
- Тағы бір өңірдің азаматтарына 13 мың теңгеден төлем беріледі
- 15 күндік жасырын камера: Пара алған кеденшілер мен шекарашылар жаппай қамауға алынды
- 1,6 млрд теңгелік жоба жаңбырға шыдамады: Алматыдағы аялдамадан су ақты
- Бір соққы жүректі тоқтатуы мүмкін: Бас прокуратура оқушыларға кеудеден ұрудың қауіптілігі туралы ескертті
- Өзбекстанға көлік алуға барған қазақстандық 10 мың долларынан айырыла жаздады