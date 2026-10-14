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  • «Қазақтелеком» ұлттық бейнемониторинг жүйесінің операторы болып белгіленді

«Қазақтелеком» ұлттық бейнемониторинг жүйесінің операторы болып белгіленді

Қаулы 2026 жылғы 23 қазаннан бастап заңды күшіне енеді.  

14 Қазан 2026, 03:25
АВТОР
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24.kz 14 Қазан 2026, 03:25
14 Қазан 2026, 03:25
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Фото: 24.kz

Қаулы 2026 жылғы 23 қазаннан бастап заңды күшіне енеді.  

Елімізде ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеуіне жауапты ұйым ресми түрде анықталды. Ол – "Қазақтелеком" АҚ. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 9 қазандағы тиісті қаулысы ресми дереккөздерде жарияланды.

«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы ұлттық бейнемониторинг жүйесінің операторы болып белгіленсін, – делінген құжат мәтінінде.

Елдегі ең ірі телекоммуникациялық операторға мұндай мәртебе «Киберқауіпсіздік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес берілген.

 

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