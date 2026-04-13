Қазақстанның жаңа Конституциясы: Балалар мен отбасы институтын қорғау қалай күшейтілді
Балалардың қауіпсіздігі мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының біріне айналып отыр.
2026 жылғы референдум қорытындысы бойынша қабылданған Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы бала құқықтарын қорғауға қатысты жаңартылған тәсілді бекітті. Өзгерістер мемлекет рөлін күшейтіп, кепілдіктерді нақтылап, кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жүйелі моделін айқындады. Бұл туралы BAQ.KZ тілшісінің шолуында кеңірек баяндалады.
Негізгі норма Конституцияның 27-бабында бекітілген: “Неке мен отбасы, ана мен әке, бала мемлекет қорғауында болады”.
Сондай-ақ Конституцияда ата-аналардың жауапкершілігі де айқын көрсетілген: “Балаларға қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу – ата-ананың табиғи құқығы әрі міндеті”.
Бұл қағидалар негізгі ұстанымды қалыптастырады: баланы қорғау – мемлекет пен отбасының ортақ міндеті. Мемлекет қажетті кепілдіктер мен тетіктерді қамтамасыз етсе, ата-аналар тәрбие мен дамуына жауап береді.
Сонымен бірге, кәмелетке толған балалардың ата-анасына қамқорлық жасау міндеті бекітілген. Бұл өзара жауапкершілік пен отбасы қатынастарының тұрақтылығын көрсетеді.
Конституциялық нормалар “Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы” заң арқылы жүзеге асырылады. Бұл құжат балаға өмір сүру, жеке басының қол сұғылмаушылығы және зорлық-зомбылықтан қорғану құқықтарын бекітеді. Сонымен қатар білім алуға және медициналық көмекке қол жеткізуге кепілдік береді. Баланың жеке өмірі, ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғау да арнайы қарастырылған. Барлық балалар шыққан тегіне және әлеуметтік жағдайына қарамастан тең құқықтарға ие.
Осы нормалардың сақталуына бақылау да күшейтілді. Прокуратура органдары балалардың құқықтарын қорғау бағытындағы қадағалауды кеңейтіп, білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік сала мекемелерінде тексерістер жүргізіп жатыр.
Құқықбұзушылықтарға да ерекше назар аударылып отыр. 2026 жылдың басынан бері түнгі уақытта балалардың үйден тыс жерде жүруіне байланысты 22 мыңнан астам ата-ана жауапкершілікке тартылған. Ауыр қылмыстар да тіркеліп отыр. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, 2025 жылы балалар саудасының 31 дерегі анықталған, оның 26-сы Алматы қаласында болған. Осы сын-қатерлерге жауап ретінде 2026-2030 жылдарға арналған “Қазақстан балалары” тұжырымдамасы іске қосылды. Ол 158 іс-шараны қамтып, қауіпсіздік, білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қолдау салаларындағы шараларды біртұтас жүйеге біріктіреді.
Қазақстан сондай-ақ БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенциясы аясындағы халықаралық міндеттемелерін орындап келеді. Бұл құжат баланы дербес құқық субъектісі ретінде таниды және мемлекеттен оның қорғалуын, білім алуын және медициналық көмекке қол жеткізуін қамтамасыз етуді талап етеді.
Жалпы алғанда, бала құқықтарын қорғау моделі тұтас жүйе ретінде қалыптасқан. Конституция негізгі кепілдіктерді, заңнама іске асыру тетіктерін, ал халықаралық нормалар қорғау стандарттарын айқындайды. Негізгі басымдық – баланың қауіпсіздігі, дамуы және әл-ауқаты.
Тағы оқи отырыңыздар:
Ең оқылған:
