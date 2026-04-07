  • Үкімет Конституцияны түсіндіру жоспарын бекітті: Енді не өзгереді? 

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес күні кеше Үкімет еліміздің Конституциясын түсіндіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітті

Бүгiн 2026, 10:25
109
Фото: Ақорда

Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында еліміздің жаңа Конституциясын түсіндіру бағытындағы жұмыстарды жандандыруды тапсырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Үкімет басшысының айтуынша, Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес тиісті іс-шаралар жоспары бекітілген.

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес күні кеше Үкімет еліміздің Конституциясын түсіндіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітті. Қазіргі таңда сарапшылар мен қоғам қайраткерлерінің қатысуымен Конституцияның барлық новеллалары бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Мәдениет және ақпарат министрлігі уәкілетті мемлекеттік органдармен және ұйымдармен бірлесіп, осы бағытта жоспарлы жұмысты одан әрі жалғастыруы қажет, – деді Премьер-министр.

Сондай-ақ ол білім беру саласына қатысты нақты міндеттерді айқындады.

Оқу-ағарту, Ғылым және жоғары білім министрліктері халықтың құқықтық сауаттылығын қалыптастыру жөніндегі кешенді бағдарламаны уақытылы әзірлеп, Конституцияның тың қағидаттарын мектептер мен колледждердің және университеттердің үлгілік оқу бағдарламаларына енгізуді қамтамасыз етуге тиіс, – дейді ол.

Премьер-министр заңнаманы жаңарту мәселесіне де тоқталды.

Жаңа Конституция нормаларын ескере отырып, белгіленген мерзімдерде қолданыстағы заңнамаға кешенді талдау жүргізіп, барлық заңдар мен бағдарламалық құжаттарды өзектендіру жұмыстарын аяқтау қажет, – дейді Үкімет басшысы.

Жиын соңында Олжас Бектенов барлық мемлекеттік органдарға нақты тапсырма жүктеді.

Барлық орталық және жергілікті атқарушы мемлекеттік органдарға Іс-шаралар жоспарын жүзеге асыруды қамтамасыз етуді тапсырамын, – деді ол.

