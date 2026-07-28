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  • Қазақстанның Ұлыбританиядағы жаңа елшісі: Президент қандай тапсырмалар жүктеді?

Қазақстанның Ұлыбританиядағы жаңа елшісі: Президент қандай тапсырмалар жүктеді?

28 Шілде 2026, 15:08
АВТОР
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Ақорда 28 Шілде 2026, 15:08
28 Шілде 2026, 15:08
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігіндегі жаңадан тағайындалған елшісі Әлібек Бақаевты қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Әңгімелесу барысында Президент қазақ-британ көпжоспарлы ынтымақтастығын одан әрі дамытуға қатысты негізгі міндеттерді айқындады.

Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы мен Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі арасындағы Стратегиялық серіктестік және ынтымақтастық туралы келісімді іс жүзінде тиімді жүзеге асыруға, саяси диалогты жандандыруға, сауда-экономикалық және инвестициялық ықпалдастықты кеңейтуге, сондай-ақ энергетика, көлік, инновация және білім салаларындағы бірлескен жобаларды ілгерілетуге күш-жігер жұмылдыруды тапсырды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында. 

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Эндрю Бернемді Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінің Премьер-министрі қызметіне кірісуімен құттықтады

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