Қазақстанның Руандадағы елшісі тағайындалды
Қазақстан Республикасы Президентінің Баспасөз қызметі мәлімдеді.
Бүгiн 2026, 16:06
42Фото: Ақорда
Қазақстан Республикасы Президентінің Баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасының Кения Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Барлыбай Садықов Қазақстан Республикасының Руанда Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы болып тағайындалды, - деп хабарлады Ақорда.
