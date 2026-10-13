Қазақстанның Марокко мен Тогодағы елшісі қызметінен босатылды

Сәулекүл Сайлауқызы елші қызметтерінен босатылды.

13 Қазан 2026, 12:00
АВТОР
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Ақорда 13 Қазан 2026, 12:00
13 Қазан 2026, 12:00
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Фото: Ақорда

Қазақстанның Марокко мен Тогодағы елшісі ауысады. Президент Жарлығы шықты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысының Жарлығымен Сәулекүл Сайлауқызы Қазақстан Республикасының Марокко Корольдігіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі, Қазақстан Республикасының Того Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы лауазымдарынан босатылды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында. 

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