Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстанның IT-экспортының көлемі 700 млн долларды құрады

Бүгiн, 20:46
93
Бөлісу:
Үкіметтің баспасөз қызметі
Фото: Үкіметтің баспасөз қызметі

Елдегі цифрлық экономиканы дамытуда негізгі рөлді Astana Hub экожүйесі атқарып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы ведомствоның жыл қорытындысына арналған баспасөз конференциясында Премьер-Министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев мәлімдеді.

Оның айтуынша, бүгінде Astana Hub алаңында шамамен екі мыңға жуық IT-компания шоғырланған. 2025 жылы хаб желісі 20 өңірлік және төрт халықаралық алаңды қамтыды. Қатысушылардың жиынтық табысы 800 млрд теңгеге жетіп, 20 пайыздық өсім көрсетті. Ал елдің IT-экспорты 700 млн долларды құраған.

Халықаралық хабтар арқылы 100-ден астам қазақстандық стартап шетел нарықтарына шықты. Экожүйе аясында өңірдегі алғашқы технологиялық "бірмүйіз" — Higgsfield.ai қалыптасты. Венчурлық қаржыландыруды дамыту үшін мақсатты көлемі 1 млрд доллар болатын Qazaqstan Venture Group құрылды, оның ішінде қазіргі таңда 115 млн доллар тартылды, — деп толықтырды министр.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда алғашқы метеорологиялық зымыранды ұшыру кейінге қалдырылғаны туралы жаздық.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Фукуоктан Алматыға ұшқан ұшақ техникалық ақауға байланысты кері қонды
Келесі жаңалық
Маңғыстау облысындағы газ жарылысы: екі адам зардап шекті
Өзгелердің жаңалығы