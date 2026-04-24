Қазақстанның халықаралық резервтері бір айда 6 млрд долларға азайған
Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов халықаралық резервтердің көлемі неліктен өзгеріп жатқанын түсіндірді.
Бүгiн 2026, 13:24
Бүгiн 2026, 13:24Бүгiн 2026, 13:24
65Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Қазақстанның халықаралық резервтері бір ай ішінде шамамен 6 млрд долларға қысқарған. Оның себебін брифингте Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, резервтердің азаюына негізгі себеп – алтын бағасының құбылмалылығы.
Қазіргі таңда Ұлттық банктің алтын-валюта резервтерінің шамамен 80%-ы алтыннан тұрады. Ал алтын бағасы соңғы уақытта құбылып отыр. Осыған байланысты халықаралық резервтердің көлемі өзгеріп жатыр, - деді ол.
Белгілі болғандай, бүгін Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 18% деңгейінде сақтап қалды.
Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов Қазақстанда инфляция төмендеп келе жатқанын мәлімдеді. Алайда тәуекелдер әлі сақталып отыр.
