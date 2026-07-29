Қазақстанның ерлер құрамасы семсерлесуден әлем чемпионатының 1/16 финалына шықты
Енді келесі кезеңде Қазақстан құрамасы Өзбекстан командасына қарсы сынға түседі.
29 Шілде 2026, 08:32
БӨЛІСУ
29 Шілде 2026, 08:3229 Шілде 2026, 08:32
108Фото: Спортты дамыту дирекциясы
Гонконгта өтіп жатқан семсерлесуден әлем чемпионатында сапы сайысынан Қазақстанның ерлер құрамасы 1/16 финалға жолдама алды.
Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов және Ерлік Сертайдан құралған ұлттық құрама іріктеу кезеңінде Финляндия құрамасымен кездесіп, 45:39 есебімен сенімді жеңіске жетті.
Осылайша, қазақстандық семсерлесушілер әлем чемпионатының 1/16 финалына шықты.
Енді келесі кезеңде Қазақстан құрамасы Өзбекстан командасына қарсы сынға түседі.