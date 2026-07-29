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  • Қазақстанның ерлер құрамасы семсерлесуден әлем чемпионатының 1/16 финалына шықты

Қазақстанның ерлер құрамасы семсерлесуден әлем чемпионатының 1/16 финалына шықты

Енді келесі кезеңде Қазақстан құрамасы Өзбекстан командасына қарсы сынға түседі.

29 Шілде 2026, 08:32
АВТОР
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Спортты дамыту дирекциясы 29 Шілде 2026, 08:32
29 Шілде 2026, 08:32
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Фото: Спортты дамыту дирекциясы

Гонконгта өтіп жатқан семсерлесуден әлем чемпионатында сапы сайысынан Қазақстанның ерлер құрамасы 1/16 финалға жолдама алды.

Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов және Ерлік Сертайдан құралған ұлттық құрама іріктеу кезеңінде Финляндия құрамасымен кездесіп, 45:39 есебімен сенімді жеңіске жетті.

Осылайша, қазақстандық семсерлесушілер әлем чемпионатының 1/16 финалына шықты.

Енді келесі кезеңде Қазақстан құрамасы Өзбекстан командасына қарсы сынға түседі.

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